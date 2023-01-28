Erzincan’da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) il toplantısı yapıldı.

Erzincan’da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) il toplantısı yapıldı.

2023 yılının ilk Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Acil Sağlık Hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin yürütülmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Hizmet başkanları ve sağlık tesisleri başhekimlerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. ASKOM toplantılarının, ildeki acil sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve daha verimli bir standart üzerinde yürümesini sağlayan toplantılar olduğunu belirtilerek, acil sağlık hizmetleri ile ilgili sunumlar yapıldı ve değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı sonunda söz almak isteyen katılımcıların da görüş ve önerileri alınıp, acil sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alınarak genel bir değerlendirme ile toplantı sona erdi.