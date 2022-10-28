Erzincan’da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan’da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı uygulama noktasında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 1 organizatör şüphelisi ile Afganistan uyruklu 8 kişinin kaçak olduğu belirlendi.

Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan araç şoförü S.Y. ve kaçak göçmenler tahkikat için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.