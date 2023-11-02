Erzincan’da trafik ekiplerince yapılan 15 günlük denetim ve uygulamalar sonucunda 72 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ekim ayı içerisinde 15 günlük yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan’da 15 gün içerisinde, 41 bin 96 araç denetimden geçti. 15 günde 96 maddi hasarlı ve 89 yaralamalı olmak üzere toplamda 185 trafik kazası meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda, bin 559 sürücüye ve 5 bin 923 plakaya cezai işlem uygulanırken 175 araç trafikten men edilerek 72 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca 15-31 Ekim tarihleri içinde trafik ekipleri tarafından 11 bin 302 yük taşıyan araç, 2 bin 909 yolcu otobüsü, 711 motosiklet kontrol edilirken, 15 bin 668 emniyet kemeri, 107 okul servisi, 7 bin 299 alkol ve 5 bin 800 diğer uygulamalar yapıldı.