Erzincan’da bir araç içerisinde 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 5607 S.K.M. suçunun önlenmesi amacıyla; faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için yapılan çalışmalar neticesinde; durumundan şüphelenilen 34 plakalı kapalı kasa araç içerisinde bulunan F.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramada 7 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

5607 S.K.M. suçu çerçevesinde şüpheli şahıs F.T. ifadesi alındıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce salıverildi. Soruşturma dosyası ikmalen Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.