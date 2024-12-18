Erzincan’da bulunan Kemah 1. Bölge, Göyne Barajı ve Fırat Nehri bölgesinde yapılan incelemelerde çok sayıda, kullanımı yasak olmasına rağmen Fırat Nehri sularına balıkların takılması amacıyla bırakılan tırıvırı, serpme ve germe gibi balık yakalama ağı imha edildi. Nehir içerisindeki ağaçlara ya da taşlara takılmış halde bulunan ve Fırat Nehri ekosistemine büyük zarar veren çok sayıda yasak ağ nehir kenarından temizlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erzincan’da bulunan tatlı su kaynaklarındaki incelemeleri sürüyor. Tatlı su kaynaklarında bırakılan ve sulardaki ekosisteme zarar veren hayalet ağların temizlenmesi, tırıvırı, serpme, germe gibi sahipsiz yasaklı av araçlarının sulardan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmada çok sayıda hayalet ağ sulardan temizlendi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı olarak yapılan avlanmalardan dolayı 6 kişiye 40 bin 912 TL idari para cezası uyguladı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, tatlı sulardaki ekosistemlerin korunmasının önemine değinerek, dünyadaki yaşamın birbirine bağlı ekosistemlerin işleyişleri ile devam ettiğine dikkat çekti. Ekosistemlerin korunmasının dünyadaki yaşam için büyük önem taşıdığını ifade eden İl Müdürü Şahin, sürdürülebilir bir yaşam için bilinçsizce ve kanun dışında yapılan avlanmalara izin verilmeyeceğini söyledi. Şahin, kadim Fırat Nehri’nin asırlardır Erzincan topraklarına hayat verdiğinin unutulmaması gerektiğini, bu yüzden Fırat Nehri ekosistemini korumaya devam edeceklerini ve Fırat Nehri faunasına büyük zarar veren tırıvırı türü avlanma aletlerinin yasak olduğuna dikkat çekti.