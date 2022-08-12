Yerlerine ise Mardin Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay - Erzincan Vali Yardımcılığına, Van Vali Yardımcısı - Ömer Faruk Canpolat Refahiye Kaymakamlığına, Van Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut - Üzümlü Kaymakamlığına, Konya Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol - İliç Kaymakamlığına, Ordu Gülköy Kaymakamı Aydın Yanık - Otlukbeli Kaymakamlığına, Sivas Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk - Kemaliye Kaymakamlığına, Edirne Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı - Tercan Kaymakamlığına atandı.

Karara göre, Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak - Tunceli Nazımiye Kaymakamlığına, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç - İzmir Karaburun Kaymakamlığına, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik - Antalya Finike Kaymakamlığına, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş - Afyonkarahisar Çay Kaymakamlığına, Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas - İzmir Vali Yardımcılığına, İliç Kaymakamı Mehmet Bek - Gaziantep Vali Yardımcılığına atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Erzincan’da görev yapan 6 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.

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