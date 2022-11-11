Erzincan’da ’Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği çerçevesinde 410 dönüm alanda 36 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Erzincan’da ’Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği çerçevesinde 410 dönüm alanda 36 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Erzincan’da 9 lokasyonda gerçekleştirilen fidan ekimine, jandarmasından öğrencisine, polisinden STK’larına kadar birçok kişi katılım gösterdi. Geleceğe Nefes Seferberliği çerçevesinde gün içinde 410 dönüm alanda 36 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Esentepe mevkiinde Erzincan protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mehmet Makas,

‘Türkiye Yüzyılına Nefes Oluyoruz’ sloganı ile tüm Türkiye genelinde olduğu gibi bugün Erzincan genelinde de 9 ayrı bölgede 410 dönüm alanda toplam 36 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade ederek, yılsonuna kadar il genelinde yaklaşık olarak 600 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturup, dikilen fidanlara can suyu verildi.