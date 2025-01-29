Erzincan’da 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Erzincan merkez Atatürk Mahallesi 363 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 kişilik aile yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: iha