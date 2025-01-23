Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Erzincan ve ilçelerinde arıcılıkla uğraşan çiftçilere eğitim verilerek varroa ilacı dağıtıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen; Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Erzincan’ın Kemah, İliç, Kemaliye ve Refahiye ilçelerinde “Varroa Mücadelesinde Oksalik Asit Kullanımı Eğitimi” programı kapsamında arıcılara eğitim verildi.

Eğitimde arıcılık sektöründe koloni sağlığını olumsuz etkileyen, kolonilerin yok olmasına ve verimin düşmesine neden olan varroa parazite karşı programlar yer aldı.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, arıcılık sektöründe önü açık olan Erzincan ve ilçelerinde kolonilerin sağlıklı bir şekilde üretime devam etmelerini sağlamak ve sürdürülebilir bir sektör oluşturmak amacıyla arıcılık yapan üreticileri bilgilendirmeye ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Arıcılara varroa ile mücadele kapsamında eğitim veren Dr. Ali Korkmaz ise, arıcıların varroa parazitinin tespiti ve bu parazite karşı alınabilecek önlemler noktasında pratik ipuçları verdi.