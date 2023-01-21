Erzincan’da polis ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 36 sürücüye 78 bin 521 lira para ceza kesilerek çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Erzincan’da polis ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 36 sürücüye 78 bin 521 lira para ceza kesilerek çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 8 bin 324 kişinin GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 2 bin 356 aracın denetim ve kontrolü yapılarak;

5 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 2 bin 180 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/4, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 6 bin 890 TL, 9 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 8 bin 559 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 34/b, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 3 bin 958 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 16 bin 380 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 63, araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan bin 979 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 2 bin 853 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 47/1-d, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan bin 308 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 32/3, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 8 bin 128 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten bin 902 TL, 6 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 24 bin 384 TL para cezası uygulanarak 5 kişiye TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı. Ayrıca uygulamalarda 2 aranan şahıs da yakalandı.

Konu ile ilgili emniyetten yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.