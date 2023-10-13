Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan yol kontrolünde durdurulan tır içerisinde 36 bin 457 adet, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda, durumundan şüphelenilen tır ve tıra bağlı dorsede yapılan kontrolde 750 koli içerisinde 36 bin 457 adet bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi. Ele geçirilen kitapların piyasa değerinin ise yaklaşık 30 milyon TL olduğu tespit edildi.

Tır sürücüsü A.Ş.E. isimli şahıs hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, 36 bin 457 kitaba el konuldu.