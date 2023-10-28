Vali Aydoğdu: “Cumhuriyet’in yüzüncü yılına girmiş olmanın coşkusunu gururunu milletçe hep birlikte yaşıyoruz”
Erzincan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Törene; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkân katıldı.
Tören, Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı ve Erzincan Belediyesi çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.