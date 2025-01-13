Erzincan Belediyesi, Alo 153, “444 9 024 Çağrı Merkezi" ve Beyaz Masa ile 2024 yılında 24 bin 206 çağrı aldı.

Erzincan Belediyesi çağrı merkezi, şehir genelinde belediyenin sorumluluk alanındaki sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, vatandaşların talep ve önerilerinin ilgi birimler tarafından değerlendirilmesi konusunda 7 gün 24 saat aktif olan Alo 153 ve 444 9 024 Çağrı Merkezi’nde 2024 yılında 24 bin 206 çağrı cevapladı. Çağrı merkezlerinde vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler incelenerek ilgili birimlere yönlendirildi.

Erzincan Belediyesi Çağrı Merkezi, ulaşım, imar, veterinerlik müdürlüğü, su ve kanal hizmetleri, fen işleri, zabıta hizmetleri, park bahçe hizmetleri dahil olmak üzere her konuda vatandaşa anlık çözüm sunarak Erzincan Belediyesi ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü olmayı hedefliyor.