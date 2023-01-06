Erzincan’da okul çevrelerinde eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sağlanması amacıyla polis ekiplerince yıl boyunca uygulamalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 6 bin 957 kişinin sorgulanması yapılarak okul etrafında bulunan kafeler, parklar, kahvehaneler vb. yerler denetlendi.

Erzincan’da okul çevrelerinde eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sağlanması amacıyla polis ekiplerince yıl boyunca uygulamalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 6 bin 957 kişinin sorgulanması yapılarak okul etrafında bulunan kafeler, parklar, kahvehaneler vb. yerler denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 2022 yılı içerisinde; mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamaları" yapıldı.

6 bin 957 kişinin sorgusu yapılarak, 19 kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca, bin 190 aracın kontrolü yapılarak, 110 kez internet kafeler, 308 kez kahvehaneler, 344 kez market/büfe, 96 kez oyun salonları, 478 kez park/bahçe, 150 kez tekel bayileri, 30 kez iddia ve ganyan bayileri, 589 okul servis aracı denetlendi. Denetlenen 59 okul servis aracına ise cezai işlem uygulandı.