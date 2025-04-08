2024 yılı içinde Erzincan genelindeki 14 kütüphanede, toplamda 199 bin 700 kitap, 351 bin okurla buluşturuldu.

Erzincan İl Halk Kütüphanesi 309 bin 500 kişiye, Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi 3 bin 900 kişiye, İlçe Halk Kütüphaneleri ise toplam 37 bin 900 kişiye hizmet verdi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Okumanın önemini biliyor; hayalleri, düşünceleri ve ufukları ne kadar sınırsız kılabileceğine de inanıyoruz.

İşte tam da bu nedenle, her yaştan insanın bilgiye ve kitaba kolayca ulaşabilmesi için ilimizi yeni kütüphanelerle donatmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.