Erzincan’da Mustafa Kemal Atatürk’e ‘gazilik’ unvanı ve ‘mareşal’ rütbesi verilişinin 101. yıl dönümü olan “19 Eylül Gaziler Günü” törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen törende sırasıyla Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi çelenklerinin sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparak; “19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gündür.” dedi.

Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş konuşmasının devamında şunları kaydetti;

“Malumunuz olduğu gibi milletlerin yaşamış olduğu tarihi yol haritalarına baktığımızda unutulmayan ulusal olaylarla ilgili anma günleri vardır. Bu anılan günler içerisinde öyle müstesna günler vardır ki, her millete nasip olmayan, işte o günlerin yaşattığı kıvanç bir başka mana ifade eder. Kahraman Türk milleti asla bayraksız, vatansız ve hürriyetsiz yaşamamış olmanın ruhu ve özgüveni yanı sıra, diğer milletlere rehberlik etmenin kıvancıyla tarihte yer almış olan milletlerin başında gelir. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş, bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan Muharip Gaziler ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür.

1.Birinci Dünya Savaşı sonrasında vatanımızı bölerek parçalamak isteyen yedi düvele mensup düşman dört bir yandan topraklarımızı işgal etti. Amaçları Anadolu’da ki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmaktı. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, esarete alışık olmayan Türk milletinin bu işgale dur diyeceği şüphesizdi. Yunan ordusunun ilerleyişi Polatlı önlerinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki Türk ordusu tarafından durdurulmuştur. 13 Eylül 1921 de 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunan ordusunu bozguna uğratılmıştır. Yunan ordusu bir sene sonra Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde hezimete uğratılıp imha edilmiş ve topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesinden sonra, Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarih ve 153 sayılı Kanunla Gazilik unvanı ve Mareşal rütbesi verildiği tarih olan, bu anlamda ulusal başarıların tümünü anımsatıp, o müstesna kıvancı bizlere yaşatan 19 Eylül Gaziler Günü oldukça mana ve önem arz eder. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin de kuruluş günüdür.

Kahraman Gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler, en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız ‘Gazi’ unvanı, atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir vatana dönüşmesi ve bekasının sağlanması, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakârlığı sayesindedir. Bu kahramanlık ve fedakârlığın şifresi; ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıdır. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ diyerek hürriyet, istiklal ve vatan yolunda canlarını severek veren Şehitlerimiz ile göğsünü düşman kurşununa siper eden kahraman gazilerimiz, sizleri bu millet hiç unutmayacaktır. Türk milletinin dostluğunu kavrayamayan, sadakati ihanete, dostluğu düşmanlığa, barışı baruta, sevgiyi nefrete kurban vermekten çekinmeyen, dün olduğu gibi bu günde, yarında kahraman Türk milletinden hak ettikleri karşılığı bulacaklardır. Ulusal bütünlüğümüzü, gerek iktisadi gerek sosyolojik ve gerekse psikolojik olarak güçlü tutmamız halinde, küresel emperyalist güçlerin yurdumuzun ve bağımsızlığımızın üzerinde hayal ettikleri sinsi düşünce ve karanlık niyetlerini gerçekleştirme cesareti bulamayacaklardır. Bu nedenli milli değerlerimizi, yaşanmış ve geleceğe ışık tutan hakikatlerimizi diri tuttukça, özgür ve bağımsız yaşamanın sembolü olan Türk milleti hep var olacaktır. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferin kahramanlarına layık oldukları değer, her zaman her yerde verilmelidir. İlgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman, her yerde hatırlanmalıdır. Şehit ve gazi, Türk toplumunun ortak değerleridir. Sözlerimi bitirirken, 19 Eylül Gaziler Günümüzü büyük bir heyecanla kutlayıp, bizleri onurlandırıp, bu müstesna günün ülkemize, milletimize, barış ve kardeşliğe, bayrak ve vatan sevgisine vesile olmasını diliyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarken, hayattaki kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler temenni eder, saygılarımı sunarım.”

Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından kent protokolü, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek Şube Başkanı Sabri Taş ve gazilerle bir süre sohbet ettiler.

Düzenlenen törene, Erzincan protokolünün yanı sıra Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Muharip Gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.