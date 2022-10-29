Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 19 sürücüye çeşitli nedenlerden toplamda 17 bin 784 lira para cezası yazıldı.

Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 19 sürücüye çeşitli nedenlerden toplamda 17 bin 784 lira para cezası yazıldı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, bin 235 kişinin GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 578 aracın denetim ve kontrolü yapılarak; 1 araç sürücüsüne KTK 34/b, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 888 TL, 2 araç sürücüsüne KTK/30-1-b, diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike sokacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 854 TL, 4 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 784 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 47/1-d, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 63, araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 888 TL, 1 araç sürücüsüne KTK/64-1-b-1, gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK/64-1-b-5, yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 23/4, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 3 bin 91 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 854 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 3 bin 674 TL, 3 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 5 bin 469 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 427 TL para cezası yazılarak 3 kişiye TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.