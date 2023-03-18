Erzincan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören ve program düzenlendi.

İlk olarak Garnizon Şehitliğinde başlayan törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Şehit Aileleri Derneği çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Şehitlik Şeref Defterini imzalayarak bir konuşma yaptı. Arabacı konuşmasında, “Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe nakşeden, sadece millî tarihimizin değil insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanıdır.

Çanakkale Zaferi, bu cennet toprakları vatan kılmak için canlarını vererek Gelibolu’da, Conkbayırı’nda, Anafartalar’da korkusuzca şehadete yürüyen, şanlı bayrağımıza kanlarıyla rengini veren aziz şehitlerimizin destanıdır.

Tertemiz kanlarınız ile suladığınız kutsal vatan toprakları, değerlerine bağlı, geçmişine saygılı, kendisine bırakılan mirası hakkıyla taşıyacak olan Türk gençliğine emanettir. Emanetinizi sonsuza kadar koruyacağımızı ve yaşatacağımızı bilerek rahat uyuyunuz. Bu kutsal emanet kanımızın son damlasına kadar aynı cesaret ve kararlılıkla ilelebet muhafaza edilecektir” dedi.

Protokol mensupları ve vatandaşların şehitler mezarları ziyaret ederek, karanfil bırakmasıyla burada ki program sona erdi.

Daha sonra, Erzincan İl Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarını yapan Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Harun Şimşek, “Biz burada bugün bir daha dönmek üzere gidenleri, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek üzere toplandık. 108 yıl önce, çok değil 108 yıl önce yüz binlerce vatan evladı, bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye çağrılmıştı. Toprağa su katarsan balçık, şehit kanı katarsan vatan olur. Biz bu topraklara 1071’den beri o kadar şehit kanı akıttık ki, bu toprakları öyle bir vatan yaptık ki işte bunu anlayamıyorlar. Amacımız geçmişteki savaşların zaferi ile mutlu olmak değildir. Eğer gaye vatan savunmaksa, eğer gaye bağımsızlık davası ise, bir ölüm kalım meselesi ise buna savaş diyemezsiniz. Ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur” diye konuştu. Ardından protokol konuşmalarıyla devam eden programda “Çanakkale Kahramanları” isimli piyes oynanarak şiirler okundu.

Düzenlenen tören ve programlara, Erzincan Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkan Vekili Erkan Polat, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Demirez, kurum müdürleri, askeri erkânın yanı sıra gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.