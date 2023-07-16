Erzincan’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda programlar düzenlendi. Düzenlenen programa kent protokolü, askeri, adli ve idari erkan, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri için Türk bayrakları ile 2 bin 500 metre koşan sporcular, koşunun sonunda ellerinde taşıdıkları sancağı Vali Mehmet Makas’a teslim ettiler. Sporcuları tebrik eden Vali Makas, günün anısına sporculara birer sertifika verdi.

Daha sonra Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ve ardından da Kur’an-ı Kerim okunup, duaların edilmesi ile devam eden programda öğrenciler tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası okundu.

15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisinin ardından programda sırasıyla Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Milletvekilleri günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

Programda konuşan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ise 15 Temmuz gecesini ve silah arkadaşlarının mücadelesinden örnekler vererek; "Türk Milleti’nin generali değil bir neferi olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ve 3. Ordu Komutanı olarak Erzincan’a hizmet vermekten ben ve silah arkadaşlarım olarak gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Programda son olarak konuşan Vali Makas, 7 yıl önce vatana, bayrağa ve ezana yapılan saldırıyı unutmamak, unutturmamak adına bugün millet olarak bir arada olunduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişi, alana kurulan dev ekranda izlendikten sonra 3’ncü Ordu Bandosu konseri ve Erzincan Belediyesi Mehteran Ekibinin gösterisi ile devam eden program saatlerin 00.13’ü gösterdiği sırada tüm camilerden selaların okunması ile sona erdi.