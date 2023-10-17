Erzincan il genelinde 15 gün içerisinde 43 maddi hasarlı ve 53 yaralamalı olmak üzere toplamda 96 trafik kazası meydana geldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1 Ekim - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Açıklamaya göre; 20 bin 397araç denetimden geçti. 15 gün içerisinde, 43 maddi hasarlı, 53 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 663 sürücüye ve bin 887 plakaya cezai işlem uygulanırken 287 araç trafikten men edildi. 27 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 5 bin 322 yük taşıyan araç, bin 481 yolcu taşıyan otobüs, 521 motosiklet kontrol edilerek 7 bin 789 emniyet kemeri, 59 okul servisi, 3 bin 759 alkol ve bin 446 diğer uygulama ve denetimler yapıldı. Sık yapılan denetim ve uygulamaların ise aralıksız devam edeceği öğrenildi.