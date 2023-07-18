Erzincan’da temmuz ayının ilk yarısında 48 adet maddi hasarlı, 48 adet yaralamalı/ölümlü olmak üzere toplamda 96 adet trafik kazası meydana geldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce temmuz ayı içerisinde yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan’da 15 gün içerisinde 48 maddi hasarlı, 48 yaralamalı/ölümlü kaza meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda bin 109 sürücüye ve 2 bin 386 plakaya cezai işlem uygulanırken 129 araç trafikten men edildi ve 18 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca haziran ayının ilk 15 gününde trafik ekipleri tarafından, 3 bin 539 yük taşıyan araç, 722 yolcu otobüsü, 236 motosiklet kontrol edilirken 7 bin 908 emniyet kemeri, 2 bin 893 alkol ve 2 bin 592 diğer uygulamalar yapıldı.