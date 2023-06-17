Erzincan’da haziran ayının ilk yarısında 43 adet maddi hasarlı, 41 adet yaralamalı/ölümlü olmak üzere toplamda 84 adet trafik kazası meydana geldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eylül ayı içerisinde yapılan uygulamalar ve denetimlerin neticeleri paylaşıldı. Erzincan’da 15 gün içerisinde 43 maddi hasarlı, 41 yaralamalı/ölümlü kaza meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda 854 sürücüye ve bin 947 plakaya cezai işlem uygulanırken 130 araç trafikten men edildi ve 30 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca haziran ayının ilk 15 gününde trafik ekipleri tarafından, 5 bin 888 yük taşıyan araç, bin 99 yolcu otobüsü, 218 motosiklet kontrol edilirken 6 bin 945 emniyet kemeri, 56 okul servisi, 2 bin 728 alkol ve bin 744 diğer uygulamalar yapıldı.