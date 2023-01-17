Erzincan il genelinde 15 gün içerisinde 33 maddi hasarlı ve 23 yaralamalı olmak üzere toplamda 56 trafik kazası meydana geldi.

Erzincan il genelinde 15 gün içerisinde 33 maddi hasarlı ve 23 yaralamalı olmak üzere toplamda 56 trafik kazası meydana geldi.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 01 Ocak - 15 Ocak 2023 tarihleri arasından Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Açıklamaya göre; 9 bin 779 araç denetimden geçti. 15 gün içerisinde

33 maddi hasarlı, 23 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 368 sürücüye ve bin 632 plakaya cezai işlem uygulanırken 12 araç trafikten men edildi. 13 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 3 bin 112 yük taşıyan araç, 647 yolcu taşıyan otobüs, 61 motosiklet kontrol edilerek 3 bin 654 emniyet kemeri, 37 okul servisi, 941 alkol ve 1.300 diğer uygulama ve denetimler yapıldı.