Erzincan’da 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası boyut kazanan sergi, bu yıl Erzincan’da AVM’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergiyle Türkiye’nin tarım ve orman alanındaki faaliyetlerine dikkat çekmek ve bu alanlarda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Sergide, fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar yer alıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinden seçilen eserler de bulunuyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, serginin önemine dikkat çekerek, tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurguladı. Şahin, Bakanlığın geleneksel ve modern tarımı harmanlayarak sanatsal bir şekilde halkın beğenisine sunduğunu ifade etti. Ayrıca, serginin Erzincan’da yaşayan vatandaşlar için eşsiz bir kültürel deneyim sunduğunu belirtti.