Erzincan kent genelinde asayiş uygulamalarının yanı sıra trafik ekiplerinin de yoğun denetimleri sürerken son 15 gün içerisinde 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Erzincan kent genelinde asayiş uygulamalarının yanı sıra trafik ekiplerinin de yoğun denetimleri sürerken son 15 gün içerisinde 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Ocak - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan çalışmalarda 9 bin 779 araç denetlendi. 368 sürücüye ve bin 632 plakaya cezai işlem uygulandı. 12 araç trafikten men edilirken 13 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 3 bin 112 yük taşıyan araç, 647 yolcu taşıyan otobüs, 61 motosiklet kontrol edildi. 3 bin 654 emniyet kemeri, 37 okul servisi, 941 alkol ve bin 300 diğer denetimler yapılırken belirtilen tarihler arasında kentte 33 maddi hasarlı, 23 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.