16 adet aktif su ürünleri üretim tesisi bulunan Erzincan’da 13 adet yeni su ürünleri tesisi başvurusunda bulunuldu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada mevcut tesislerin 3 bin 132 ton yıllık üretim kapasitesi olduğu belirtildi. Aynı zamanda yıllık 55 milyon 155 bin adet yavru üretim kapasitesine sahip olan Erzincan’da yapılan yatırımlarla su ürünleri üretiminde büyük bir ivme olduğu kaydedildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, beraberinde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç ile birlikte, Erzincan Merkeze bağlı Beşsaray Köyü’nde bulunan Bal-Et Alabalık ve yavru üretim tesislerini ziyaret etti. Beşsaray Köyü’nde bulunan ve 2006 yılından bu yana aktif üretime devam eden tesis 16 adet havuz ve 16 adet kafes şeklinde üretimini sürdürüyor. Yıllık 1 milyon adet yavru alabalık üretimi ve 250 ton porsiyonluk alabalık üretimi gerçekleştiren tesislerde incelemelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, tesis yetkililerinden bilgi aldı. İl Müdürü Koçaker yaptığı açıklamada, Erzincan’ın su ürünleri sektörünün gelişimi noktasında son yıllarda yapılan yatırımların ardından büyük bir ivme yakaladığını ifade etti. Koçaker, "Zengin su kaynakları ile su ürünleri yetiştiriciliği açısından uygun imkanlar sunan Erzincan’da sektöre olan yatırımlar devam ediyor. 16 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bulunan Erzincan’da su ürünleri sektörüne yatırım yapmak amacıyla 13 adet yeni tesis başvurusu yapıldı. Yeni proje başvurularının onaylanmasının ardından Erzincan bu alanda daha büyük bir ilerleme kaydedecek. Şu anda ilgili şube müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan olarak su ürünleri sektöründe daha iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.