Erzincan’da narkotik polisleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda uyuşturucuya geçit verilmiyor. Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, toplam 1.285,3 gram esrar ve 11 kök kenevir ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin, Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ve “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”a muhalefet suçlarına ilişkin teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, toplam 1.285,3 gram esrar ve 11 kök kenevir ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik polislerince, uyuşturucu suçları ile etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.