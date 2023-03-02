Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 Şubat ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 122 şahıs yakalanırken, 2 bin 264 paket kaçak sigara, 63 kg kaçak çay, 10 gram esrar, 2 adet sahte izin belgesi ele geçirildi.

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 Şubat ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 122 şahıs yakalanırken, 2 bin 264 paket kaçak sigara, 63 kg kaçak çay, 10 gram esrar, 2 adet sahte izin belgesi ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce; 2 yasadışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı (TCK-79), 1 resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilerek bu olaylarda toplam 35 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 1’i serbest bırakılırken 34’ü sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 2 faili meçhul olaya müdahale edilerek 2 olay aydınlatıldı.

Erzincan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mengi: “Yatay mimari yeterli değil, ticari yapılarımızda maddi kaygılarınızı bir kenara koyup yapı stokumuzu güncellememiz lazım” Erzincan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mengi: “Yatay mimari yeterli değil, ticari yapılarımızda maddi kaygılarınızı bir kenara koyup yapı stokumuzu güncellememiz lazım”

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 104 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu ve Erzincan’da 122 şahıs yakalandı.