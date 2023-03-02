Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 Şubat ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 122 şahıs yakalanırken, 2 bin 264 paket kaçak sigara, 63 kg kaçak çay, 10 gram esrar, 2 adet sahte izin belgesi ele geçirildi.

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 Şubat ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 122 şahıs yakalanırken, 2 bin 264 paket kaçak sigara, 63 kg kaçak çay, 10 gram esrar, 2 adet sahte izin belgesi ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğünce; 2 yasadışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı (TCK-79), 1 resmi belgede sahtecilik olayına müdahale edilerek bu olaylarda toplam 35 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 1’i serbest bırakılırken 34’ü sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT); 2 faili meçhul olaya müdahale edilerek 2 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 104 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu ve Erzincan’da 122 şahıs yakalandı.