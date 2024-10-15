Erzincan’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından UYAP’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik KEP/KAFES ve JABS programları da kullanılarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. Y. isimli şahıs yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.