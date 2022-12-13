Erzincan-Erzurum karayolunda bulunan polis kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Erzincan-Erzurum karayolunda bulunan polis kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erzincan - Erzurum üzerinde bulunan polis yol kontrol noktasında yapılan yol kontrolleri ve risk analizinde bir araç durdurularak, aracın sürücülüğünü F.T. isimli kişinin yaptığı, araç içerisinde U.İ. ve A.A. isimli kişilerin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından, araçta ve şahıslar üzerinde yaptığı kontrollerde F.T. isimli şahsın kendisine ait olduğunu, faturasının olmadığını beyan ettiği toplam 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden muhafaza altına alındı.

Konuya ilişkin F.T. isimli şahsa 5607 SKM suçu çerçevesinde işlem yapılarak şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken U.İ. ve A.A. isimli kişilerden ise bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı.