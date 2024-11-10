Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yıl dönümünde Erzincan’da törenle anıldı.

Erzincan’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. Belediye önünde meydandaki Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan program, saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Müftülük Salonuna geçen protokol üyeleri, burada İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa katıldılar. Program saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Hamza Aydoğdu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Atatürk konulu şiirler okunarak, 10 Kasım konulu sinevizyon gösterimi ile oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Gösterilerin ardından öğrencilerden oluşan koro tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, askeri erkan, öğrenciler ve davetliler katıldı.