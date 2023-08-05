Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde "1. Bebek Dostu Sempozyumu” düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de 1991 yılından beri anne ve çocuk sağlığı hizmetleri çerçevesinde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütülüyor.

Anne sütünün önemi konusunda farkındalık oluşturmak için dünyada her yıl 1-7 Ağustos tarihleri, Dünya Emzirme Haftası olarak kutlanmaktadır.

Bu çerçevede Erzincan Merkez ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri, ilçe hastaneleri, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, özel hastaneler üzere toplam 160 sağlık çalışanı, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticilerinin katılımlarıyla "1.Bebek Dostu Sempozyumu” online olarak gerçekleştirildi.

Ayrıca, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası için stant kurulup, kutlama etkinliği de gerçekleştirildi.