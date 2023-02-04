Erzincan il genelinde 2023 yılının ilk ayında 66 maddi hasarlı ve 45 yaralamalı/ölümü olmak üzere toplamda 111 trafik kazası meydana geldi.

Erzincan il genelinde 2023 yılının ilk ayında 66 maddi hasarlı ve 45 yaralamalı/ölümü olmak üzere toplamda 111 trafik kazası meydana geldi.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 01 Ocak - 30 Ocak 2023 tarihleri arasından Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı. Açıklamaya göre; 21 bin 325 araç denetimden geçti. Ocak ayı içerisinde

66 maddi hasarlı, 45 yaralamalı/ölümlü trafik kazası meydana geldi. 843 sürücüye ve 3 bin 989 plakaya cezai işlem uygulanırken 37 araç trafikten men edildi. 20 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Öte yandan, trafik ekiplerince 7 bin 4 yük taşıyan araç, bin 514 yolcu taşıyan otobüs, 127 motosiklet kontrol edilerek 8 bin 354 emniyet kemeri, 181 okul servisi, 2 bin 426 alkol ve bin 669 diğer uygulama ve denetimler yapıldı.