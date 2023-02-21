Erzincan’da polis mıntıkasında 01-15 şubat 2023 tarihleri arasında 33 maddi hasarlı, 20 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan’da polis mıntıkasında 01-15 şubat 2023 tarihleri arasında 33 maddi hasarlı, 20 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için uyku tulumu dikiyor Erzincan Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verileri açıklandı. İstatistik verilere göre, Erzincan’da 01-15 şubat 2023 tarihleri arasında 33 maddi hasarlı, 20 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 94 sürücüye ve 359 plakaya cezai işlem uygulandı. 8 araç trafikten men edilirken 784 yük aracı, 163 yolcu taşıyan otobüs kontrol edildi. 1279 emniyet kemeri, 419 alkol, 636 diğer kontrol denetimleri yapıldı.