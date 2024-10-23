Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yapımına başlanılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Gündüzlü Bakım Merkezinin yapılacağı alanı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Aydoğdu, “Engelli bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yapılacağı aynı zaman da yaşlıların da yine kültürel, sanatsal, hobi bahçeleri gibi etkinliklerle faaliyet gerçekleştirebileceği çok amaçlı bir Gündüzlü Bakım Merkezini, şehrimize kavuşturuyoruz.” dedi.