Doğu Anadolu’da 2 milyondan dazla müşteriye kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 7/24 görev başında olan Aras Elektrik, gelen her talebi çözüme kavuşturmak, enerji altyapısını güçlendirmek hedefiyle yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması adına her türlü altyapı çalışmasının devam ettiğini belirten Erzincan İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu: “Yatırım, şebeke, bakım ve onarım çalışmalarımızı merkez, ilçe ve kırsal bölgelerimizde kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Havai hatların yer altına alınması, şebekelerin güçlendirilmesi, aydınlatmaların bakım ve onarımlarının yapılması gibi çalışmalarımızla tüketicilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini her yıl ileri seviyeye taşıyoruz. Devirden (2013) bu yana 9 yılda Erzincan ilimize 2022 yıl sonu itibariyle 783 Milyon TL’lik yatırım yaptık. 2023 yıl sonu itibariyle de 233 Milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyoruz. 10 yılın sonunda toplamda kente 1 Milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmış olacağız.” dedi.

“41 projeyi hayata geçirmiş olacağız”

Yapılan yatırımlar ve hayata geçirilen projelerle müşteri memnuniyetinde iyi bir noktada olduklarını belirten Sistem İşletme Başmühendisi Mehmet Ün: “2023 yılı yatırım programı kapsamında planlanan şebeke yenilenmesi, aydınlatma, trafo tesis çalışmalarımızla da bu yılsonuna kadar 41 projeyi hayata geçirmiş olacağız. Şebeke altyapısı, bakım ve teknoloji alanlarındaki projelere öncelik tanıyarak bu çalışmalara önemli bütçeler ayırdık. Bu yılsonu itibariyle tamamlayacağımız 41 projemiz ile elektrik dağıtım hizmetimizin daha kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulmasını sağlamış olacağız.”

“Doğal hayatı koruyoruz”

Doğuda çetin kış şartlarının geçtiği bir bölgede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini dile getiren Sistem İşletme Müdürü Rıdvan Uyan: “Türkiye’nin en zorlu bölgelerinden birinde kış şartlarıyla mücadele ederken aynı zamanda doğaya ve canlıların yaşamına da büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Özellikle göç yolu üzerinde bulunan kuşlar, avlanma/yuvalanma amaçlı enerji nakil hatlarını kullanabiliyor ve bu durum hem onlar hem de hatlar için tehdit oluşturuyor. Elektrik akımına kapılan kuşlar, maalesef telef olurken trafolara da büyük zarar verip elektrik kesintilerine sebep oluyor. Bu nedenle faaliyet bölgemizdeki direklere yerleştirdiğimiz aparatlarla kuş ölümlerine karşı koruyucu önlemler alıyoruz. Elektrik dağıtım hatlarına, hat izolasyonu ve kuş koruma aparatı montajı yaparak akıma kapılma kaynaklı kuş ölümlerini ve buna bağlı enerji kesintilerini büyük oranda azalttık.” ifadelerinde bulundu.

“2023 yılı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten İsabeyoğlu: “2023 yılı havai hat ve yeraltı şebeke yenilemelerini planladığımız doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yenileme çalışmaları ile birlikte kentteki çoğu ilçe ve belde merkezlerindeki planlanan yatırımlarımızı tamamlamış olacağız. Müşterilerimizin mağduriyet yaşamaması adına tüm gücümüzle, özverili bir şekilde çalışarak kesintisiz hizmet için mücadele veriyor; Aras Elektrik olarak müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuz ile siz değerli müşterilerimize 14 farklı iletişim kanalı üzerinden hizmet sunmaya devam ediyoruz.” dedi.