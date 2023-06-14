Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan mayıs ayında 36 bin 779 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2023 yılı mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 36 bin 779 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 304 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 254 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2023 yılının ocak- mayıs aylarında toplam 140 bin 589 yolcu, uçak trafiği bin 156, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 26 ton olarak gerçekleşti.