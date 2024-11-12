Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan ekim ayında 36 bin 180 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2024 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ekim ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 36 bin 180 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 250 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 276 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2024 yılının ocak- ekim aylarında toplam 374 bin 665 yolcu, uçak trafiği 2 bin 635, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 158 ton olarak gerçekleşti.