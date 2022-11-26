Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan ekim ayında 25 bin 398 yolcu faydalandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan ekim ayında 25 bin 398 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2022 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ekim ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 25 bin 398 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 223 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 226 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 2022 yılının ocak- ekim aylarında toplam 250 bin 685 yolcu, uçak trafiği 2 bin 32, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 562 ton olarak gerçekleşti.