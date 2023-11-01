DHMİ Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda acil durum planı kapsamında AFAD koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler, senaryo gereği depremde yaralananlara ve sonrasında çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Konusu, 7.2 büyüklüğündeki deprem senaryosu olarak belirlenen tatbikat saat 15.01’da başladı. Havalimanı ARFF ekibi, itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma, Telekom, İl Özel İdaresi, DSİ, havalimanı yer hizmet kuruluşları, Kızılay’dan teçhizat ve yaklaşık 80 personelin katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Çalan sirenle yolcular, tehlikenin geçmesi ile koşarak havalimanını terk etti. İçeri giren ekipler 2 yaralıyı enkaz altından çıkararak sedye ile havalimanı önündeki toplanma merkezine götürdü.

Yaralılar burada acil durumlarına göre renkli bölümlere yerleştirildikten sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın ise görevliler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Tatbikatın devamında havalimanına ait tesislerin hasar kontrolü yapılarak deprem sonrası havalimanın uçuşlara açılması noktasında gerekli tedbirler ve işlemler ivedilikle uygulanarak hizmet verilmeye başlanıldı.

Tatbikat sonrası tüm katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.