Erzincan’da insan yoğunluğunun en çok olduğu Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Erzincan’ yazısının bulunduğu noktada elektrik akımına kapılan vatandaş hafif yaralandı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Cumhuriyet Meydanı Erzincan yazısının önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Köksal Çelebi isimli vatandaş Erzincan yazısının önünden geçerken elektrik akımına kapıldı. Sağ ayağı tutmaz hale gelen vatandaş biraz ileri doğru geçerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin de çağrılmalarına rağmen uzun müddet olay yerine gelmedikleri gözlendi.

Çelebi’ye ambulansta müdahale yapılırken şöyle konuştu:

“Erzincan yazısının oradan geçiyordum. Elektrik akımı var orada ayağıma vurdu. Kasığımda ağrı oluştu. Fazla ciddi bir şey olmadığı için hastaneye gitmedim.”

Polis ekipleri tedbir olarak çevredekileri bölgeden uzaklaştırarak alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.