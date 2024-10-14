Erzincan’da aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri kendisine hayran bıraktı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana caddeler su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak sonrası bulutların dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi.