Erzincan güne karla uyandı. Yağan kar kuraklık endişesi taşıyan çiftçileri mutlu etti. Kar yağışı yüksek kesimlerde zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzincan güne karla uyandı. Yağan kar kuraklık endişesi taşıyan çiftçileri mutlu etti. Kar yağışı yüksek kesimlerde zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Meteorolojinin dün yaptığı uyarının ardından Erzincan şehir merkezi ve yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine yağan karla Erzincanlılar güne karla uyandı. Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bu sene kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar, “Şubat’ın ikisinde kar yağışı başladı. Daha fazla yağarsa çok daha iyi olur. Şimdilik 10 santimetre civarında. Kuraklıktan dolayı mutlu olduk” ifadelerine yer verdiler.

“Kuvvetli kar yağışı bekleniyor”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre Erzincan için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, “Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklenmektedir. Beklenen kar yağışlarıyla birlikte meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

“Erzincan’da 471 köy yolu ulaşıma kapandı”

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde daha fazla etkili olan kar ve tipi zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken 471 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi ve Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa güzergahında karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.