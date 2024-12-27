Meteorolojiden Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevreleri kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve çığ uyarısı”

Öte yandan Meteorolojiden bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.