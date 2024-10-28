Erzincan ve Bayburt’ta geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından gece saatlerinde soğuk hava etkisini artırdı. En düşük hava sıcaklığı gece Bayburt Kop Dağında eksi 3, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde eksi 5 dereceye kadar indi. Kent merkezlerinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 10 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor. Soğuk hava nedeniyle bölgedeki bazı derelerin kenarları kısmen buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.