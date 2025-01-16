Erzincan’da Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise sayılı tesisleri arasında yer alacak olan su ürünleri tesisi kuruluyor. Zengin su kaynakları ile su ürünleri yetiştiriciliği açısından uygun imkanlar sunan Erzincan’da sektöre olan yatırımlar devam ediyor.

21 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesis bulunan Erzincan’da su ürünleri sektörüne yatırım yapmak amacıyla 13 adet yeni tesis başvurusu yapıldı. Yeni proje başvurularının onaylanmasının ardından Erzincan’ın yıllık porsiyonluk alabalık üretim kapasitesi 3 bin 335 tona, yavru üretimi ise 247 milyon adede ulaşacak.

Su ürünleri sektöründe hızlı gelişmelerin yaşandığı Erzincan’da yeni tesislerin üretime başlamasıyla porsiyonluk alabalık üretimi 2 kat, yavru alabalık üretimi ise 5 kat artmış olacak.

Erzincan Tarım İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Erzincan Merkeze bağlı Koçyatağı bölgesinde faaliyet gösteren hem porsiyonluk hem de yavru ve yumurta üretimi yapan su ürünleri tesisinde incelemelerde bulundu.

Erzincan’da su ürünleri üretiminin hızla geliştiğini vurgulayan Serkan Kütük, Erzincan’da üretimin artarak devam ettiğini ve üretilen balıkların çevre illere sevk edildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı Kütük, Erzincan’ın su ürünleri üretiminde elde ettiği başarıya dikkat çekerek "Erzincan son yıllarda sahip olduğu temiz su kaynaklarını iyi bir şekilde değerlendirerek su ürünleri üretiminde büyük bir gelişme trendi yakalamıştır. Şu an incelediğimiz üretim tesisi, önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği kapasite artırımı ile alabalık üretiminde yıllık 248 milyon yavru üretimine ulaşacak. Bu artan kapasite sayesinde Erzincan, özellikle yavru alabalık üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alacak" dedi.

Artan üretim kapasitesiyle birlikte Erzincan’ın iç sularının en verimli şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Kütük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her geçen gün artan üretim ile Erzincan’da iç sularımızı maksimum seviyede kullanmış olacağız. İnşallah 13 tesisimizin de faaliyete geçmesiyle daha iyi bir ivme kazanmış olacağız."

Öte yandan Sakaltutan bölgesinde balıkçılık sektörüne önemli katkılar sağlayan 36 yaşındaki işletmeci Ozan Akpolat, dedesinden miras kalan mesleği üçüncü kuşak olarak başarıyla sürdürdüğünü kaydederek işletmelerinde yıllık 10 milyon balık üretimi yaptıklarını belirtti. Akpolat, "Ürettiğimiz balıkların büyük bölümünü Karadeniz’e gönderiyoruz. Burada somon üretimi gerçekleştiriyoruz. Karadeniz’de yetişen bu balıklar, somon olduktan sonra Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine Karadeniz somonu olarak ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 yıllık bir plan çerçevesinde Türkiye ve Avrupa’da liderliği hedeflediklerini dile getiren Akpolat, tesisin, Avrupa’nın en büyük çiftliklerinden biri olacağını, yıllık 200 ton porsiyonluk somon üretimi hedeflendiğini vurguladı. Üretici Akpolat, daha verimli üretim için genetik çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların, Küba’daki uzmanlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü ve yaklaşık 1-2 yıl süreceğini kaydederek, "Projelerimiz tamamlandı. İnşallah nisan ayından sonra yeni çiftlik çalışmalarına başlayacağız. İlk yıllarda genetik çalışmalar ve tonaj artırma süreçleri nedeniyle üretim hızlı olmayacak, ancak bu hedefimize ulaşmamız için önemli bir adım olacak." dedi.