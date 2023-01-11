Erzincan’ın alt kısmı Munzur hattı ile Tunceli-Ovacık-Mercan hattında jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan operasyonel timlerin katıldığı “Eren Abluka Sonbahar-Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” bölgede kalan 6 teröristinde etkisiz hale getirilmesi için sürüyor.

Erzincan’ın alt kısmı Munzur hattı ile Tunceli-Ovacık-Mercan hattında jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan operasyonel timlerin katıldığı “Eren Abluka Sonbahar-Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” bölgede kalan 6 teröristinde etkisiz hale getirilmesi için sürüyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyonlar sürdürülüyor.

Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; JÖH, PÖH, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 550’e yakın personel 44 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da ulusal bir kanalda gündeme ilişkin soruları yanıtlayıp değerlendirmelerde bulunurken, terörün dağlardan temizlendiğini vurgulayarak, “Tunceli’de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında, 4 terörist de Erzincan’ın alt bölgesinde var. Toplam 6 terörist” dedi.