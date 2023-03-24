Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş’ta hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazar günü Bingöl, Muş ve Erzincan’da kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Tunceli’de çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların 1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor. Açıklamada, kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.