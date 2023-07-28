Erzincan’ın coğrafi işaretli ürünü olan Erzincan tulum peyniri hakkında bilgi alışverişi ile tulum peynirinin mevcut durumu ve geleceği adına görüşler paylaşıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Necibe Şen, Dr. Öğretim Üyesi M. Çağlar Fırat, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Akşit ve Öğretim Görevlisi İ. Erhan Canbaba, Erzincan İl Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük’ü ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan tulum peyniri hakkında bilgi alışverişi ile tulum peynirinin mevcut durumu ve geleceği hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

‘Erzincan tulum peyniri’

Yapımına beşinci-altıncı aylarda başlanan, dokuzuncu aylarda biten, tamamen Erzincan’ın yüksek rakımlı, 90-100 çeşit bitki zenginliğine sahip, temiz ve serin yaylalarındaki buz gibi soğuk sulardan beslenen, beyaz koyundan (karaman koyun) alınan sütten yapılan peynire Erzincan tulum peyniri denmektedir.

Erzincan tulum peyniri diğer peynirlere göre daha parlak görünümlü, daha güzel kokulu, tam yağlı ve daha lezzetlidir. Peynirin tuzlanması ve yaylaların temiz havasında bekletilmesi çok hijyenik olmasını ve olabilecek mikroplardan arınmasını temin etmektedir.

Ürünün Üretim Tekniği: Erzincan’ın temiz ve serin havalı yaylalarında otlayan Beyaz Karaman koyundan alınan süt, önce temiz süzeklerde bir-iki defa süzülür. Süzülen sütler kazanların içerisinde bir-iki saat dinlendirilir. Mayalanan süt yaklaşık bir saat sonra ince, ufak, iki kilogramlık temiz bezden yapılmış süzeklere alınıp peynir haline getirilir. Üzerinden bir gece geçtikten sonra sabah kuşluk vakti mandıraya getirilir. Mandırada şeker torbaları büyüklüğünde torbalara konur, bir hafta-on gün üzerine bez örtüp hava ve toz almaması sağlanıp, suyunu tamamen çekmesi için bekletilir. On günden sonra bakır veya krom teknelerde ufalanır, yüzde 2,2.5 oranında daha çok Kemah tuzu ile tuzlandıktan sonra tekrar yeni torbalara sıkı bir şekilde basılır ve torbaların ağzı dikilir. Tekrar düzgünce üçerli üst üste gelecek bir şekilde dizilir. On günlük beklemeden sonra tamamen suyu süzülen peynir bidonlara basılmak üzere soğuk hava depolarına nakledilir. 1, 2, 5, 7, 10, 25, 40 kilogramlık bidonlara veya 20,60 kilogramlık derilere makinelerle veya elle basılır Soğuk havada üç ay bekletilip kıvama gelen peynir, Türkiye pazarlarına sunulur.