Erzincan’da yapımına başlanan Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erzincan’da yapımına başlanan Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erzincan Mermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanının önünde yapılan törene kent protokolünün yanı sıra, siyasi parti ve STK temsilcileri, oda üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasının Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu’nun yaptığı törende, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Bekir Aksun da birer konuşma yaparak yeni hizmet binasının hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.

Başkan Tanoğlu törende yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak göreve gelmeden önce, planladığımız projelerimizden biri de Erzincan’ımıza, ilimize yakışır bir Ticaret ve Sanayi Odası binası kazandırmaktı. Çok şükür nasip oldu. Temelini bugün atıyoruz. İnşallah yılsonuna kadar kaba inşaatı bitmiş olacak. Bu projeleri gerçekleştirirken de Ticaret ve Sanayi Odasının bütçesi, zorunlu ödemeleri çıktıktan sonra yaklaşık 800 bin civarındaydı. Bizler, Odamızın sınırlı bütçesini en verimli şekilde kullanarak öncelikle şehrimize 3 adet yeni okul kazandırdık, şimdi de yeni hizmet binamızı yapıyoruz. Yaptığımız okulların maliyetini bu sene yapılan okulların maliyeti ile hesaplarsak 76 milyon liralık 3 adet okul binası yaptırıp bitirmiş olduk. Yeni hizmet binamızı da güncel fiyatlarla hesaplarsak, Odamıza yaklaşık 80 milyonluk bir gayrimenkul kazandırmış olacağız. Binamızı bitirdiğimiz zaman aylık 100 bin lira kira gelirimiz olacak. Ayrıca çatısına da güneş enerjisi planlıyoruz. Güneş enerjisini de yaptığımız zaman buradan da ayrıca 100 bin lira gelirimiz olacaktır.

Yapmış olduğumuz projeleri, Odamızın kasasından tek kuruş çıkmadan, doğru planlama yaparak gerçekleştiriyoruz. Sanıyorum ki Erzincan’da böyle bir işin riskine herkes imza atamazdı. Yeni hizmet binamız, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Protokol konuşmaların ardından kurban kesilen tören bina inşaatı önünde butona basılarak temel betonunun dökülmesi ile son buldu.